これがプレイステーション5の力か…！ 『Spider-Man: Miles Morales』は4K 60fpsでよりなめらかに

街中を4K画質でなめらかにスイング!

プレイステーション5の期待の新作『Spider-Man: Miles Morales』。その新情報として、今作が4K 60fpsに対応することが発表されました。

Swing through the city like never before on PS5 with an optional 4K / 60fps Performance Mode. #MilesMoralesPS5#SpiderManPS5pic.twitter.com/FhPEPLjnKL