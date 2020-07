異端の部隊のさらなる活躍が見れる！スター・ウォーズの新作アニメ『バッド・バッチ』、ディズニープラスで制作・配信決定

クローン戦争の戦後を描く?

『Disney+(ディズニープラス)』もついに日本上陸を果たし、ついに見られるようになったアニメ『スター・ウォーズ:クローン・ウォーズ』の最終シーズンも話題の中、新たなスター・ウォーズのアニメが発表となりました。

The cavalry has arrived! Star Wars: The Bad Batch, an all-new animated #DisneyPlus Original Series from Lucasfilm, will debut in 2021. Get all the details: https://t.co/Q0A22VViHGpic.twitter.com/MepLLamA7d