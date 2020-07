ひょ、ひょえええええ…。

東海岸のリゾート、マートルビーチでシャークみたいな獲物を鷲掴みで飛んでゆく鳥が目撃され、「あ、そんなことしてアイツらを怒らせるとシャークネード(サメ嵐のパニック映画)になっちゃうじゃないか!」と全米震撼です。

ホテル17階のバルコニーからAshley WhiteさんがiPhoneで撮影しました。WPDE放送のEd Piotrowski気象チーフが許可を得てFacebookに投稿し、@TrackingSharkが「これなんの鳥だと思う? 獲物はシャークかな?」とツイートした辺りから広まって、動画は再生2500万回を超え、「シャークネード」制作会社アシラムもちゃっかり反応中です。

Just in case you haven’t seen a bird flying around with a shark that it just plucked out of the ocean... pic.twitter.com/ILKqd9wrFG