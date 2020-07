Twitterハッキングされる。Appleもイーロン・マスクもジェフ・ベゾスもビル・ゲイツもみーんなのっとり

著名人が一斉にビットコイン詐欺ツイート…。

すでにお祭り状態で気づいている人も多くいると思いますが、Twitterが大規模のっとりハッキングされています。企業アカウント、著名人アカウントが一斉にビットコイン詐欺ツイートしまくっています。

テスラのイーロン・マスク氏、Amazon.comのジェフ・ベゾス氏、Apple企業アカウント、マイクロソフト創立者のビル・ゲイツ氏、みーんな乗っ取られています。IT関係が目につきますが、オバマ前大統領、大統領選挙真っ最中のバイデン候補、ウォーレン・バフェット氏、カニエ・ウエスト氏などなど、とにかくありとあらゆる著名人アカウントが被害にあっています。詐欺ツイートの偽スクリーンショットまで出回りはじめているという話もあり、本当に被害にあったアカウントを把握するのが非常に難しくなっています。

のっとりツイートの文章はそれぞれ多少は違うものの、内容は一緒。「地域に、みなさんに貢献したいので、以下のリンクにビットコインを送ってくれたら、倍にして返します!」というもの。どうやら複数のデジタルウォレットを用いた詐欺のようです。

どう見たって怪しいツイートなのですが、すでに多額のビットコインが送られているようで…。例えば、マスク氏とゲイツ氏がツイートに用いたアドレス先には、すでに12万ドル相当(16日午前9時半時点)のビットコインが送られています。

詐欺ツイート後の、各アカウント対応はまちまち。例えば、マスク氏は該当ツイートが削除されているだけですが、Apple企業アカウントはツイート全消し状態になっています。

We are aware of a security incident impacting accounts on Twitter. We are investigating and taking steps to fix it. We will update everyone shortly.