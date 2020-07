｢USB-CしかないノートPC｣を使ってる人におすすめのアクセサリまとめ

新しいパソコンがUSB-Cポートのみ対応なんてときでも。

モニター、周辺機器、アクセサリに接続するうえで、ベストなケーブル、ハブ、アダプ​​タ、ドングルはどれか。さまざまなガジェットを徹底比較してくれることで大人気の米国メディア「Wirecutter (from The New York Times)」が数十時間かけたテストを行ないました。

USB-Cハブ/ドック

外出先か、いつものデスクか、どちらでより頻繁にPCを使用するかによりますが、ハブやドックは、アダプタやケーブルを持ち運ぶ手間なくすべてのポートを提供してくれます。

多くの人におすすめできるUSB-Cハブ「Vava VA-UC006 USB-C Hub」

必要なポートをすべて備えたポータブルハブ。USB 3.0×3、HDMI、イーサネット、USB-C(パススルー充電対応)を搭載し、SDカードリーダーとmicroSDカードリーダーの両方を備えています。

編注:日本のAmazonでは現在在庫切れです。

“USB-Aポートのみ必要な人”向けUSB-Cハブ「Aukey USB C to 4-Port USB 3.1 Gen 1 Hub (CB-C64)」

手頃な価格でコンパクトなデザインにして、4つのUSB-Aポートを提供してくれます。

編注:日本のAmazonでは現在在庫切れです。

デスク据え置きで使うタイプのUSB-Cハブ「Dell D6000 Universal Dock」

デスクに常設装備するのに最適な、より高価な選択肢。追加の電源アダプターを必要とせずに、より多くのポート、充電を提供してくれます。

USB-C対応の充電器

通常、PCには充電器が付属されていますが、予備を机に常備したり鞄に入れておいたりするのも便利です。ひとつ嬉しいのは、スマホ、タブレット、ニンテンドースイッチなどUSB-Cのデバイスほぼすべての充電が1台で済むようになること。

PCだろうが何だろうが充電できちゃう「Nekteck 4-port 72W USB Wall Charger with Type-C 60W Power Delivery」

Wirecutterイチオシのマルチポート充電器。USB-IF認定で、USB-CのスマホやPC、その他最大60Wデバイスの充電に対応するほか、3つのUSB-Aポートを装備しています。

編注:日本ではオフィシャルでの販売がありません。

1ポート故に小型なUSB-C充電器「Anker PowerPort Speed PD 60」

USB-C充電のMacやその他PC付属の充電器の代替品として使えます。

USB-A to USB-Cアダプタ

PCに古いUSBデバイスを1台だけ接続したい場合、A-to-Cアダプターはハブよりも安価でコンパクト。

ショートケーブルな「Amazon Basics USB Type-C to USB 3.1 Gen 1 Adapter」

今回テストしたなかでもベストなUSB-A to USB-Cアダプタ。

編注:現在、10本セットのみ在庫あり。

USB-C to USB-Cケーブル

両側にUSB-Cプラグが付いているケーブルならば、どれも同じように機能すると思っている人もいるかもしれません。そんな簡単にはいかないんです。高速なデータ転送、PCの充電、あるいはその両方か、Thunderbolt 3が必要か? 4種類のケーブルがそれぞれ必要になります。

最大60WのPC充電に「Anker PowerLine II USB-C to USB-C 2.0 Cable」

約1.8メートルのケーブルです。最大60Wの充電器(基本的には、15インチMacBook Proを除くすべてに対応)でUSB-Cスマホ、タブレット、PCの充電に最適ですが、USB 2.0対応のためデータ転送速度は遅めです。

MacBook Pro 15インチの充電に「Cable Matters USB C to USB C Charging Cable」

定格100 Wの6フィート(約1.8メートル)のケーブル。AppleのMacBook Pro充電ケーブルの約半分の価格で、同じように機能します。

データ通信も高速にしたいなら「Anker PowerLine II USB-C to USB-C 3.1 Gen 2 Cable」

1本ですべて行なえるケーブルが必要な人に最適なのがこちら。USB 3.1 Gen 2転送速度(最大10 Gbps)サポートで、15インチMacBook Proを含め、USB-CのPCならどれもフルスピードで充電できます。スマホの充電だとショートします。

USB-Cイーサーネットアダプタ

最近のPCはどれもWi-Fiを備えていますが、イーサネットポート(有線LAN用のコネクタ)を備えているものはなかなかありません。イーサネットはベストなWi-Fiと比べてもはるかに高速で遅延時間も少なく、人によっては重宝するはず。

安価でコンパクトな「Cable Matters USB Type-C to Gigabit Ethernet Adapter」

USB-CのPCがギガビットイーサネット対応に。

SDカードリーダー

もはやMacBookですらSDカードリーダーは装備していません。写真家などのメモリカードの利用者にはアダプターが必要となります。

Unitek USB-C Card Reader

Unitekの製品は、UHI-I SD、microSDカード、コンパクトフラッシュに対応。高速で安定性があり、デザインも最高。他社と同じような価格帯で手に入ります。

編注:本製品は日本国内ではオフィシャルでの販売がありません。

Verbatim USB-C Pocket Card Reader

Verbatimのこの製品にはCFカードリーダーがありませんが、UHS-IIのスピードが必要な場合にはこのカードリーダーで決まりです。

編注:本製品は日本国内ではオフィシャルでの販売がありません。

ディスプレイアダプタ

最新のモニターには、USB-Cポート搭載なのもありますが、PCによってはHDMIやDisplayPort(ディスプレイポート)が必要というものもあります。外付けモニターを使用する人の中にはこうしたアダプターケーブルが必要な人もいるでしょう。

HDMIモニター、テレビ向け「Choetech USB-C to HDMI Cable」

機能的かつうまく設計されているこのケーブルは、USB-C端にある直角のコネクタがUSB-Cポートの負担を軽減してくれます。60Hzで4K信号を送信します。

ディスプレイポートモニターに接続するなら「Cable Matters USB-C to DisplayPort 4K 60Hz Cable」

今回テストしたディスプレイポートケーブルはどれも4K解像度・リフレッシュレート60Hzで完璧に機能しましたが、この製品はディスプレイポートについているクリップによってうまく固定できる点でより優れていました。

DVIディスプレイを使うなら「Cable Matters USB-C to DVI Cable」

60Hzで最大解像度1920×1200をサポート。コンバーターチップやディスプレイポートコントローラがごついプラスチック製でないのも他のケーブルと一線を画しています。

VGAケーブル用USB-Cアダプタ「Kanex USB C to VGA Adapter」

ケーブル付属の古いプロジェクターやディスプレイ(VGA入力対応)に最適です。

Thunderbolt 3ドックはなくても大丈夫

現在使用しているPCがThunderbolt 3対応で、かなり高速なデータ転送(40 Gbps)、充電、複数のビデオ出力が必要だという場合を除けば、低コストなUSB-Cハブやドックですべてまかなえます。

