北極、記録的暑すぎ問題

北極らしさをキープするには、北極圏の定義を変えるしかない気が……。

シベリアがアツく、燃えています。もうそんなん知ってるわって? シベリアを襲った容赦ない暑さは、今やノルウェーやカナダの北極圏にまで広がって、観測史上最高気温を更新しまくっているのだとか。

すべてを覆い尽くすような熱波が、最も緯度の高い地域に広がっています。カナダのエルズミーア島にある、地球最北端の居住地のひとつであるユーリカで7月最後の週末に観測された気温は21.9℃に達したそうです。また、ノルウェー北部のスヴァールバル島にある小さな町ロングイェールビーンでは、21.7℃を記録しています。どちらも観測史上最高気温とのこと。

普通に生活するうえで考えると、これくらいの気温だと「過ごしやすいじゃん」って思いますよね。湿度も気温も高い地域に住んでいる人は特にそう感じるでしょう。でも、北極圏にとっては絶対的な異常気象です。

カナダにはもっと北に位置する入植地もありますが、ユーリカはカナダで最も寒い場所といわれています。7月の平均最高気温なんて9.3℃しかありません。ロングイェールビーンも同様に寒く、この島にあるものは、種からGitHubのソースコードまで、すべてが凍った土の中に隠された「世界最後の日のための倉庫」に保存されています。そんな場所で20℃を超えるとか、ありえないんです。

北極圏は、地球のほかの地域よりも2倍以上速く温暖化しており、今年は特にその傾向が顕著になっています。シベリアがその象徴みたいになっていますが、その猛暑の波紋は北極圏全体に広がっています。シベリアで起こった大規模な火災によって放出された二酸化炭素が大気を変化させてさらなる暑さをもたらし、その猛烈な暑さによって海氷が急減する最悪のループになっています。

2020 is the earliest #Arctic sea ice extent has fallen below 6 million km² in summer [*using the JAXA data set] pic.twitter.com/AmZ85bW1zg