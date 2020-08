デンマーク発。使い捨てずに1,000回水洗いできる綿棒

実は綿じゃないんだけどね!

綿棒はほとんどの場合、1回使うとゴミ箱にポイしてしまう日用品ですが、プラ軸綿棒だとプラゴミになってしまいます。そこで、水と石鹸で1,000回洗って再利用できる「LastSwab」という環境問題を考えた綿棒が作られました。

