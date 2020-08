マリカーしようぜ！ 『スーパーマリオブラザーズ』仕様のゲーミング・チェア

任天堂公式ですって。

ゲーミング・チェアを作るX Rockerから、『スーパーマリオブラザーズ』をモチーフにした座椅子と、台座付きチェアが発表されました。これは任天堂とライセンス契約を結んでおり、台座付きには2.1ステレオスピーカーとサブウーファーが内蔵されています。

腰の部分でふたつに折りたため、床に置く座椅子型「VIDEO ROCKER」シリーズには、それぞれマリオ、ルイージ、ピーチ姫をモチーフにした「スポットライト・エディション」が近日登場予定で、跳躍したマリオの全身が描かれた「ジャンプ・エディション」が49.99ポンド(約6,900円)となっています。

残念ながら、今のところこれらはイギリスとEUにあるチェーン店、ArgosとSMYTHSでの展開となっています。そして両店では、台座と肘掛け付き&2.1ステレオスピーカーとサブウーファー内蔵モデル「AUDIO PEDESTALS」も色違いで売られます。

Argos用の水色(トップ画像)は近日販売予定で、SMYTHSの赤/青は149.99ポンド(約2万700円)。音楽の再生は、「ニンテンドースイッチ」か携帯機器のヘッドフォン端子で接続します。

Jump into action with the X Rocker Super Mario Jump Edition. Now available for pre-order exclusively at @SmythsToysUK! 🛍@NintendoUK@NintendoEuropehttps://t.co/3qApQxQ7m5#xrocker#nintendopic.twitter.com/SDnwl4dH2v