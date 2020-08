ミッション成功！ スペースXの宇宙船と宇宙飛行士が地球に帰ってきた！！

歴史的な一歩です。

SpaceX(スペースX)のCrew Dragon(クルー・ドラゴン)宇宙船が、先週日曜日の東部標準時午後3時にメキシコ湾に安全に着水しました。これにより、民間企業による初の宇宙飛行士の打ち上げと、45年ぶりのNASAによる地上帰還の両方が成功したことになります。この歴史的な瞬間は、以下のスペースXのツイートからも確認できます。

Good splashdown of Dragon confirmed! Welcome back to Earth, @AstroBehnken and @Astro_Doug! pic.twitter.com/0vAS3CcK9P