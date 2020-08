世界初！ 球体＆水上のアップルストアがシンガポールに近日オープン

これは新名所。

シンガポール3店目となるアップルストア、「マリーナベイサンズストア」が近日オープンすることがわかりました。まさかの球体という、いまだかつてない非常にユニークな店舗デザインになっています。店舗名の通り、ストアはマリーナ湾に位置するのですが、湾横じゃないですよ。水の上、水上ストアなんです。

We're excited to share that Apple Marina Bay Sands will open soon! Stay tuned for updates: https://t.co/RPrRlBIMV4 #applemarinabaysands #marinabaysands #theshoppesmbs pic.twitter.com/aNbXBu9VMg

しかも、夜になると光ります!

The rumours are indeed true! Apple Marina Bay Sands, the first Apple store in the world that floats on the water, is opening soon in Singapore.#AppleMarinaBaySands#Singapore#SingapoRediscovers#cityscape#architecture@Apple@marinabaysands@AP_Magazine@GettyImagespic.twitter.com/Awbgzo2qtO