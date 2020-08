実は狙い目？ iPhone 12（仮）発売後、iPhone 11がかなり安くなるかも？

本当なら売れそうな価格かも?

最新のiPhoneが発売されたら、みんなそれを買うよね!って。僕らギークな人々はそれが普通だと思ってるけど、割と型落ちってのも狙い目なのかも。そして、今回はさらに…かも。

スケジュールどおりなら今秋にはiPhone 12(仮)シリーズが発売されるはずですが、新しいiPhone到来とともに、iPhone XR・iPhone 11 Proシリーズはディスコンとなり、iPhone 11は549ドルに値下げされる!というリーク情報がポロッと。

Apple to discontinue iPhone XR and iPhone 11 Pro models after iPhone 12 launch.

iPhone 11 at $549