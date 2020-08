Apple Storeアプリ生誕10周年。風船を飛ばしてお祝いできるよ！

あっという間の10周年。

Today at Appleの予約やApple(アップル)製品の購入にも便利なアプリ、「Apple Store」。なんと、今年の6月でリリースされてから10周年を迎えました。Appleは記念すべきこのアニバーサリーをお祝いすべく、ちょっとしたイースターエッグをアプリに仕込んだみたいですよ。

しかしAppleは、独占禁止法違反の疑いで米議会から突っ込みを受けたばかり。先月末には、Amazon Prime Videoとの手数料問題が判明したりと、緊迫した状況が続いています。なのでここは盛大にパーティでお祝い!というよりは、ひっそりとしたお祝いのほうがいいんじゃないのかな、なんて思ったり…。

🥳 Surprise! Hidden inside the Apple Store app is a new Easter egg that celebrates the app’s 10th anniversary. Search for “10 years” and watch the balloons appears. Tap each one to pop it. 🎈 pic.twitter.com/YsGdKP8r5L