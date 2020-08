｢特別扱いを求めたくせに｣とAppleがEpicに反撃、マイルドに墓穴を掘る

Appleが「This You?(どのくちが言う)」やっちゃってるよ…とギャラリーが大喜び。

Apple税迂回で削除されたフォートナイトをめぐってEpic Gamesに独禁法違反で訴えられたAppleが21日、Epicのティム・スウィーニーCEOのメール3件を裁判所に提出して「Epicは特別扱いを求めた」と反論しましたが、証拠のメールに一部欠損があることが判明し波紋を呼んでいます。

メールはAppleのティム・クックCEO、AppStore総括のフィル・シラー氏、ソフトウェア総括のクレイグ・フェデリギ氏らに宛てたもので、スウィーニーCEOは手数料値下げとともに次のことをAppleに求めています。

シラー氏はこんな「補足条項」をEpicだけに認めたら「iOSプラットフォームにおけるEpicのアプリ配布方法が根本から変わってしまう」とカンカン。削除措置で再起不能な被害を受けるとEpic Gamesは言うけどそれは「自ら規約を破ってもたらした結果であり自業自得だ」というのがApple側の主張です。App Storeの規約への抗議活動は「周到に準備されたもの」であり、Appleは独占企業ではないし、競争を阻害する行為も行なっていない、Epic Gamesに「必須のファシリティ」の提供を拒否したこともなければ、ましてやiPhoneやiPadのiOSから除外したこともないというんですね。

ところがスウィーニーCEOがツイートで全文公開した元のメールの第4段落末尾を見ると…

Apple's statement is misleading. You can read my email in Apple's filing, which is publicly available. I specifically said in Epic's request to the Apple execs, "We hope that Apple will also make these options equally available to all iOS developers..." https://t.co/yRio08fPSypic.twitter.com/HsqjApFQeo