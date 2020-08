廉価な｢Apple Watch SE｣がいずれやってくる？

SEブーム、くるか。

今年は最強のコスパを成し遂げた「iPhone SE(第2世代)」の登場が印象的でしたが、その波がウェアラブルにもやってくるかもしれません。今回は、廉価な「Apple Watch SE」の噂のご紹介です。

Yep. More affordable Apple Watch on the way.