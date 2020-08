広島の悲劇から75年、ベイルート大爆発のきのこ雲に青くなる…

「HIROSHIMA AFTER 75 YEARS」と「レバノン大爆発」が同時にトレンドワード入り。

現地の映像を眺めて血の気が引きました。

爆発第1波の黒煙が立ち昇るレバノンの港から、いきなり第2波の爆音とともにきのこ雲が現れて、辺り一面にソニックブームが広がっていくではないですか…。

爆音はキプロス島まで到達し、現場周辺では窓ガラスが粉々に割れ、市内の病院はすべて満床に…。78人が死亡し、邦人の方を含む4千人が負傷。死亡者には極右ファランヘ党のNizar Najarian幹事長も含まれているほか、国営電力会社のKamal Hayek会長も重傷で病院に収容されました。

#BeirutBlast -67 people killed and some 3,600 injured -Lebanon PM blames "2,750 tons of ammonium nitrate" stored at port -Trump says U.S. military officials “seem to think it was an attack" -Explosion happened during grace period before another lockdown Video via @QuickTake pic.twitter.com/Pc8QYoYITu

レバノン政府は当初「船の花火が火元」と発表していましたが、「こんな花火がどこにある」、「原爆じゃないのか?」、「要人殺害目的?」とさまざまな憶測が飛び交い、国家公安総局トップのAbbas Ibrahim少将が「起爆性の高い物質の倉庫が火元」と発表。

その数時間後にはハッサン・ディアブ首相がTVで国民に向けて次のように語り、「現場は政府が押収した硝酸アンモニウム(肥料と爆弾に使用される)を大量に保管した倉庫」である事実をコンファームしました。事件性はないとのことです。

NY Timesが伝えたところによると、硝酸アンモニウムの誤爆は過去にも例があり、1947年には米テキサス港で積載した船舶が炎上し、爆発のチェーンリアクションで581人が死亡する惨事に発展しています。

爆弾目的で使用された事例としては、1995年のオクラホマシティ連邦政府ビル爆破テロ (死者168名)が記憶に新しいところ。

VIDEO: President Trump says US generals told him the powerful explosions that rocked Beirut appear to have been caused by a "bomb of some kind".



Lebanon has not described the explosions as an attack but "a disaster in every sense of the word"https://t.co/sJSNFXnbVmpic.twitter.com/iEJd53WV94