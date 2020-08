2階建てドロップハンドルが目を引くドイツ製e-Bike｢Canyon Grail:ON｣

オフロードも舗装路も楽に乗れる電動チャリ。

ドイツの自転車メーカーCanyon(キャニオン)から、スポーツカーのスタビライザーみたいな2階建てドロップハンドルが印象的で、ドイツのBosch(ボッシュ)製モーターを装備した電動グラベルロード自転車「Grail:ON」がリリースされました。オフロード自転車のワンジャンル・グラベルロードのe-Bikeですね!

砂利道や森の中などを快適に走行できるオフロード系の自転車です。オフロード走行性能そのものはマウンテンバイクに劣るのですが、形状からわかるようにロードバイクをベースにしており、オンロード性能を両立している点が異なります。舗装路も快走できるオフロード自転車、というオールラウンダーなのです。

目につく2段構えのハンドルは「ダブル・デッカー・バー」と呼ばれるもの。水平のバー部分と曲線のドロップした部分、もしくはブレーキに親指を引っ掛けて握り変えられるだけでなく、弾力のあるカーボン素材が地面からの振動を吸収する働きを持っています。ハンドルが2段構えなことで、通常のドロップハンドルよりもより振動をいなしやすくなっているそうです。

モーターにはBoschの第4世代「Performance Line CX」が採用され、フレームと一体になっています。フル充電で120kmを走破し、容量は500Whで最大トルクは85Nm、重さは2.9kgとなっています。

公式サイトの説明いわく、4種のアシスト機能が選べ、自分の力の最大340%サポートするとのこと。そしていくつものセンサーが毎秒で1,000回以上の測定を行なっているため、登り坂や高めのギアからのスタートなど、いろんな条件下で最適なパワーを引き出すのだそうです。

