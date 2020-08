『フォートナイト』、ウルヴァリンのスキン情報がリーク。ほかにもなにか計画してる？

そもそもそんな余裕があるのかという心配も…。

歴史的騒動の真っ只中にある『フォートナイト(Fortnite)』ですが、「そんなことより新しいスキンマダー?」というゲーマーも少なくないでしょう。運営は忙しそうだけど俺たちはプレイを楽しむだけ。ネトゲとはかくしてそういうもの。

今シーズンの『フォートナイト』は、マーベルやDCヒーローたちのコラボスキンをリリースしています。最新のものはデッドプールとアクアマン。ゲームデータマイナーとして有名なHYPEX氏は、Epicは次にウルヴァリンのスキンをリリースするかもしれないとほのめかしていますよ。

POSSIBLE Leak: Epic were planning to make a Wolverine skin & Wolverine Claws pickaxe, he might be the season 4 secret skin or just an itemshop skin! (this is from a very trusted source)