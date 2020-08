Googleマップがちょっとだけ色鮮やかになる→山や森や雪などがリアルになって、見るのたのしい！

カラフル=正確な世界観。

距離が計れるようになったり、メルカトル図法から3D地球儀表示に変更したりと、サービス開始から15年で少しずつ便利でリアルになってきたGoogle マップ。今度は薄めの色合いがちょっと鮮やかになり、山や森や雪といった大自然の様子がもっと判別しやすくなりました。

Call it our summer glow-up. ✨A new color-mapping algorithmic technique will help over 18 billion football fields of mountains, snow, and forests look more detailed on Maps. Learn more → https://t.co/rogNWO1OyGpic.twitter.com/JZH55zmDlk