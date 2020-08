太古のクリーチャーをどこにでも出現させられるアプリ、Googleからリリース

スマホでSFチックな写真が撮れちゃいます。

Google Arts & Cultureが、スマートフォンのAR機能を使い、先史時代にいた異形の生物を画面の中に出現させられるコンテンツを発表しました。

See eye to eye with prehistoric creatures, get up close to seaside specimens or enjoy some extraordinary treasures from ancient sculptures to space exploration gear - all at your fingertips thanks to #AR.Give it a try with your Google Arts & Culture app. https://t.co/EdaMpyAHj7pic.twitter.com/aefo2mCPqU