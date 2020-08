17歳で3.2億円荒稼ぎ。Twitter要人大量ハックで逮捕された主犯の人物像

10歳で『マインクラフト』にはまったときからイカサマの才覚を発揮。

保有するビットコインは300万ドル(約3.2億円)相当。

宝石散りばめたロレックス嵌めて、BMW 3シリーズを乗り回すバラ色の日々もジ・エンド…なのか?

各界著名人のTwitter公式アカウントを大量に乗っ取って「ビットコインを送ったら倍返しする」と詐欺目的のツイートを流して著名人のフォロワーから1000万円以上を窃取した主犯の容疑で、米フロリダ州タンパ市に住むGraham Clark容疑者(17)が31日早朝、逮捕されました。

ネットのコードネームは"Kirk"。同州オーランドに住む"Rolex"ことNima Fazeli容疑者(22)と、英国に住む"Chaewon"ことMason Sheppard容疑者(19)も共犯の疑いで身柄が拘束された模様です。

捜査は北カリフォルニア検察局とFBIが中心になって進めてきましたが、連邦法上は少年事件の扱いとなるため、17歳でも州法で成人と同じ刑事告訴が可能なフロリダ州の検察局が30もの重罪容疑で起訴しました。罪状は組織的詐欺、通信詐欺、個人情報不正利用など。求刑の懲役年数は不明です。

今回の事件ではジェフ・ベゾス、イーロン・マスク、ビル・ゲイツ、ウォーレン・バフェット、バラク・オバマ、Apple公式アカウント、果てはバイデン大統領候補、カニエ・ウエスト(そういえばこちらも大統領候補だっけ)まで見事に乗っ取られてしまったわけですが、以下のTwitter公式のツイートにあるように、犯行グループはソーシャルハッキングで一部社員のアカウントに侵入し、そこを突破口に内部のTwitter管理者ツールから要人の登録メールアドレスを書き換えていました。訴状には「IT部門社員になりすましてTwitter社員を騙し、カスタマーサービス専用ポータルの認証情報を入手した」とあります。

We detected what we believe to be a coordinated social engineering attack by people who successfully targeted some of our employees with access to internal systems and tools.