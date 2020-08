iPhone 12（仮）シリーズのデザインはこんな感じ？

背面カメラのミッシリ感よ。

今年秋に投入されるiPhone 12(仮)について、新たな噂やデザイン画像が登場しました。はたして、今回の噂は的中するのでしょうか?

まず上画像は、リークアカウントのKomiyaが投稿したものです。前面にノッチ、背面に複数カメラたというデザインは現行モデルからそう大きくは変わりませんが、よく見ると一つ一つのカメラが大きくなっていたり、あるいは右2つの上位機種ではカメラの上下に大きめのホールがあることに気づきます。

Three camera lense setup with the slightly larger lenses for upgraded camera



Flash above third lens



LiDAR bellow third lens and is slightly larger than the camera flash



Bezels shrink mildly



Notch staying the same, but with larger screens looks smaller



Updated concept soon https://t.co/gM2KFEk27m