iPhone 12 ProではFace IDが大幅強化？

あの悩み、ついに解消か。

iPhoneにて導入された顔認証システムのFace IDは、大きな角度がついていると読み取りに失敗するという難点があります。しかしリーク情報が正しければ、iPhone 12 Proではこの機能が性能向上するかもしれません。

iPhone 12 Pro details:



True Depth array same size.



Bezels are “noticeably thinner”



Slightly larger display - making the notch “appear” smaller.



Face ID works from wider angles. Even flat on a table.



Sides are flat, but glass has slight curve.



Rear cam module is 10% larger.