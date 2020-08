iPhone 12 Pro Max（仮）はやっぱヌルヌル画面？｢120Hz設定できる試験機｣がある模様

ゲームもヌルサク〜?

以前から噂の耐えないiPhone 12(仮)シリーズ、どうやらその最上位モデルに当たるiPhone 12 Pro Max(仮)にて120Hz画面駆動やLiDAR機能が確認されたようです。

Camera and display settings for current PVT model of 6.7” iPhone 12 Pro Max Want video too? pic.twitter.com/fnJk2LELgv

著名リーカー・Jon Prosserが「iPhone 12 Pro Max(仮)の試験機(PVT model、Production Validation Test model)上で撮影した」というスクリーンショットをTwitterでシェア。

1枚目のスクリーンショットには「Enable LiDAR CA(LiDARを有効)」という項目が、2枚目のスクリーンショットには設定画面に「Enable High Refresh Rate(ハイリフレッシュレートを有効)」という項目が表示されているところが写っています。「Adaptive Refresh Rate(表示コンテンツに対応してリフレッシュレートを切り替える機能を有効)」という項目も確認できます。

以前からiPhone 12シリーズの一部のモデルにはLiDARというある種の深度センサーが搭載されるとウワサされており、それを補強する内容になっています。オートフォーカスや動画、ナイトモードでの物体検知のアシストが可能になると思われます。

また、iPhone 12シリーズのリフレッシュレート120Hz対応については否定的なウワサも流れていましたが、逆に120Hz対応を肯定するものになっています。その一方でJon Prosserは、「試験機には120Hz駆動に対応しているものとしていないものがある」とも述べており、実際に発売されるiPhone 12 Pro Max(仮)でも対応するのかは不透明です。

Actual iPhone 12 Pro Max (PVT) notch shot with 120Hz settings. Same notch size, slightly more room for 'AM/PM' badge because of 6.7-in screen, battery icon is a bit different. Thanks to @MaxWinebachpic.twitter.com/Hq7yBNnXUV