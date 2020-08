まるで音ゲー。光とリズムで叩くパンチングマシーン｢LITEBOXER｣

繰り出せギャラクティカマグナム。

自粛期間中の運動不足解消に、音ゲーのようなパンチングマシーンでボクササイズってのはどうでしょう? この「LITEBOXER」には、パンチ力を検知するセンサー付きパッドが6つと、アッパーカット用のひとつがあり、スマホの音楽と連動したり、Apple TVとChromecastのコンテンツのリズムに合わせて汗を流せます。

専用アプリにはさまざまなワークアウトが揃っており、15分でサクっと汗をかくものから、20分間ビートにノるもの、30分に渡り自分のスタミナを試すもの、そして45分で限界に挑むというモードが選べ、目的に応じて男女8名のトレーナーから個別指導を受けるプランも揃っています。

また音ゲーのようにスコアを競い、コミュニティーにいる人々に挑戦したり、繋がっている友人と1対1の対戦も可能。お気に入りの曲をプレイリストに登録すれば、日々の繰り返しで頭を使わず身体が動いてくれることでしょうね。

とはいえ、1分間に繰り出すパンチの総数(パンチ・パー・ミニット)が深く関係するようなので、高速ビートで素早く正確なパンチでパッドを叩かなくては、高得点は狙えません。レベルを上げることは、徐々にビートの速さを上げること…でもあるのです。

「LITEBOXER」は、グローブと3カ月分のメンバーシップが付いて1,495ドル(約16万円)となっています。安くはありませんが、楽しく続けられそうなのがいいですよね。設置に必要な面積は、95cm×141cmと、部屋の隅に置けるサイズです。

Can you picture Liteboxer in your home?! We think it’s a great accessory. #liteupyourfightpic.twitter.com/65VJHUZHbZ