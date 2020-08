限定版Xboxデザインの布マスクでクールにゲーム好きをアピールしちゃう？

これで「Xbox Series X」の期待を表明したりして?

L.A.発、ストリート・スタイルとゲーミング文化を融合させるアパレル・ブランドのMETAから、Xboxと公式に提携した限定版の布製マスクが19.95ドル(約2,100円)で登場しました。

We are excited to announce our partnership with @Xbox in support of the #GamersMask4Masks campaign!For every mask purchased, two additional masks are donated to @MasksForDocs & distributed to medical facilities in need.https://t.co/LMGaBN1IeOpic.twitter.com/9kFENen722