モトローラの折りたたみスマホRazrの新モデルがくる！ 9月9日に発表会開催

ポッドキャストの言う通りだった!

Motorolaが、米メディア向けに発表会の招待状を配布したことがわかりました。発表会は来月、9月9日。発表されるのは…Razr新モデル、ですよね?

招待状には「flip the smartphone experience once again(スマホ体験をもう1度フリップさせる)」とあります。フリップといえば、ひっくり返すという意味ですが、折りたたみスマホのパカパカ開閉にも使われる言葉。となれば、やっぱり新Razrが発表されるって期待していいですよね? The Vergeによると、招待状に添付されていたGIF画像では、くるっと薄い何かがフリップしているだけで、プロダクトのチラ見せはなし。

折りたたみスマホとして初代Razrが登場したのが、すでにけっこう前な気がしていますけれど、 発表が去年の11月、実際に出たのは今年の頭ですからね。9/9の発表会で本当に発表されれば、かなり短いスパンでの第2世代投入ということになります。まぁ、初代はいろいろ折り目問題がありましたからね。折り目ついて当然宣言は潔くて、個人的には好きでしたけど(Razrユーザーではないのんきな第三者としての目線)。

新Razrは、噂ではバッテリーが2,845mAhへ増強、メインカメラ4800万画素・インカメラ2000万画素と現行モデルから大幅アップグレードされるとのこと。また、プロセッサはQualcommのSnapdragon 765で5Gに対応するところが目玉です。まぁ、本当の目玉は価格とスクリーンの折り目がどうなっているのか、ですけどね。