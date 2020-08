腹筋で犬をモフると仲間が増えるイミフなユルゲー『マイエクササイズ』。二重の意味で腹筋にきそう

腹筋をゲームにする着眼点よ。

世界中の映画祭で受賞を重ねるアニメーション作家、和田淳さんが描くゆるキャラが腹筋をするユルゲー、『マイエクササイズ』が登場しました。

PCとMac用ならスペースバーを押し、iOS用ならタップで主人公のいがぐり坊主を腹筋させるだけの簡単操作。飼い犬の身体にモフっと沈み込んだり、頭を毛並みにこすりつけたりして、癒やされながらエクササイズをします。

ゲームを開発したのは、日本のアニメ製作会社のニューディアー。そしてパブリッシャーは、インディー系ゲームをリリースしているスイス人の二人組によるユニットPlayablesです。

グラフィックがゲームらしくなく、アニメっぽいのもユルさに拍車をかけていますね。

回数をこなしているうちに、「いつしか他の動物たちも加わり、それぞれの心地よさを追求する中で最高潮のエンディングを迎える」のだそうですが…。もしやトレイラー動画のような、超高速の残像で現れる動物たちが全員集合する感じでしょうか?

また何度もプレイすると、さまざまな動物がアンロックされるだけでなく、アチコチにちょっとした隠し要素も散りばめられているのだそうです。数字の上に小さな動物がいたり、ハトが糞をしたり小人が腰を振ったりするので、やり込んでいるうちに次は何が出てくるのか楽しみになりますね。

