Netflixがシャッフル再生導入。家族の｢何を再生するか問題｣が解決するかも

コンテンツをロシアンルーレット。

Netflixのよさって、iPhoneやiPad、テレビやプロジェクターといったどのデバイスでも見れることだと思います。でも、やっぱり小さい画面だと迫力に欠けますよね。我が家は夜ならAnkerのプロジェクターでゆっくりお家シアターを楽しむこともありますが、日中はテレビで流すことも。

そうなると勃発するのが「何を再生するか問題」。家族間で好きなジャンルが極端に異なるので、結構揉めます。そこで便利なのが「シャッフルプレイ」。

え、シャッフルプレイなんてできるの? と思うかもしれませんね。The Vergeによると、Netflixをテレビで再生する場合のみ、ユーザー画面の下に「シャッフルプレイ」ボタンを表示するように試験中なのだそうです。

Interesting new feature @netflix ... but what kind of insane person just says, “yolo, let’s spin the Netflix wheel of fortune” pic.twitter.com/6WDJrmd7pG