Apple著名リーカー｢Apple WatchとiPadは9月にでる｣

どちらにせよ、秋は忙しくなると。

Apple情報で定評のあるおなじみJon Prosser氏が、この秋の製品発表の流れについてこんなツイートを。いわく、iPhone 12(仮)は10月だけど、新Apple Watchと新iPadはそれより前、9月にくる。

w/c = week commencing (for context)



With the staggered release of iPhone 12 and uncertainty of final dates for Pro models, there’s a chance that the dates could slip/change



I’ll let you know if anything gets changed! But for now, this is the info in the system ?