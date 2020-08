MRメガネ｢Nreal Light｣、韓国で｢Galaxy Note 20 5G｣と｢LG Velvet｣を買うと半額に

スマホで操る複合現実。

先日Samsung(サムスン)が行なったイベント、Unpackedにて発表された超ハイエンドなスマホ「Galaxy Note 20 Ultra」。それが韓国にて、普通のサングラスみたいな見た目のMR(複合現実)メガネ「Nreal Light」とバンドルになるセットが登場する、とSLASH GEARが伝えています。

「Nreal Light」とは?

これは「CES 2019」にて、ベスト・スタートアップ企業賞をゲットした、北京のNrealが作るMRメガネ。視野角は52度で6DoFを持ち、眼前に100インチの仮想スクリーンが広がります。重さはわずか88gと軽量で、DTSサウンド技術を搭載し、有線でスマートフォンと繋いで使用ができます。

その実力はこんな感じのようです。

Be the Mother(or Father) of Dragon, Daenerys Targaryen! Nreal gives you the power to take you there... or anywhere. Video captured through Nreal Light Glasses in real time at Nreal HQ. #GameofThrones#AugmentedReality#MixedRealityforEveryonepic.twitter.com/4Zf8uvOr8N — Nreal 👓 (@Nreal) July 27, 2020

Look at this difference. No comparison, Nreal Light is your Portable IMAX theater. #FreeyourHandspic.twitter.com/aGDDLDxkgO — Nreal 👓 (@Nreal) July 22, 2020

Hands are great for grabbing, but eyes are for seeing. Nreal Light allows you to see your photos without using your hands. Sci-fi made real today. #Freeyourhandspic.twitter.com/5wFjCG92tq — Nreal 👓 (@Nreal) July 21, 2020

このARメガネをかければ、スポーツ観戦をしつつスマホで情報検索をしたり、配信動画を見ながらSNSをするなど、マルチタスクが可能になるのだそうです。またスマホをレーザーポインターにして、マウスのようにMRメガネ画面上で使うといった連携プレイが可能になります。

LGユープラスと提携。「LG Velvet」ともセット価格に

Nrealは、韓国の大手電気通信事業者であるLGユープラスとパートナー契約をしたと発表しています。公式Twitter ではその発表の様子が公開され、「Galaxy Note 20 Ultra」と提携し、彼らのMRメガネがバンドルになることが呟かれました。

Shout out to our amazing partner @LGUplus. Today we announced our partnership at LG Uplus headquarters. This is not just a milestone of innovation and execution, but the incredible start of a new era. #NrealLandinginKorea#WorldsFirstConsumerARGlassespic.twitter.com/gIENQHItrw — Nreal 👓 (@Nreal) August 11, 2020

韓国では、「Galaxy Note 20 Ultra」のバンドル以外は、LGユープラスから「Nreal Light」が単体で発売されることもLGが発表しています。その価格は69万9,000ウォン(約6万2,900円)ですが、5Gプレミア・プラスというプランの加入時にスマート機器パックを選ぶと、「Nreal Light」が半額になるともありました。

どのみち、今のところ「Galaxy Note 20 Ultra」と「LG Velvet」でしか連携できないので、単体で買うのはあんまりお得ではなさそうですね。韓国では一気にMRがブームになりそうですが、engadgetいわく日本ではKDDIと提携しているとのこと。登場はいつになりますでしょうか?