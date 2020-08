この夏、クーラー効かせた部屋でポケモン遊園地に行かないか？

家族で楽しんでも良し。

コロナ禍の影響で、なんだか今年の夏は出かけにくいなぁ…。と思っていた僕(と家族)にとって、超期待のコンテンツが発表されました。なんとポケモンの遊園地、しかもバーチャル!

バーチャルSNS「cluster(クラスター)」内で、ポケモンをテーマにしたバーチャルテーマパーク「ポケモンバーチャルフェスト」が8月12日(水)からオープンしますよ。つまり、アプリ内で体験できる「仮想空間のポケモン遊園地」ってわけ。

プレーヤーはポケモンのアバターコスチューム姿で、テーマパークに出発! さまざまなポケモンアトラクションを楽しんだり、映える場所で写真を撮ったりと、仮想空間を満喫できます。ちな僕はメッソン一択。

そしてユニークなのが、ミッションの成果に応じてテーマパーク内のアトラクションやコンテンツが増えていくところ。ちょっぴり協力ゲーム的な要素があるんですね。

モンスターボール型の「ポケモンキョダイ観覧車」、パーク内を一周できる「ガラルマタドガスのわくわくトレイン」、「ホエルオーのスカイオーシャンクルーズ」など。パーク内にはさまざまなアトラクションが用意されているようですよ。

ビーチエリアでは水上アスレチックで遊んだり、ストアエリアでグッズを買ったり、イベントステージでは『ポケットモンスター ソード・シールド』のポケモンバトルのパブリックビューイングなども。

さらに、8月29日(土)〜31日(月)には、ピカチュウのダンスショーや打ち上げ花火など、特別なイベントも計画されているとのこと。ピカチュウダンスで夏を締めるなんて、ポケモンファンとして最高じゃないですか?

対応デバイスは、スマートフォン、PC(Win/Mac)、VRデバイス。参加にはclusterのアカウント作成と、clusterアプリのインストールが必要となります。詳しい対応はこちらをどうぞ。

人混みには出かけにくい情勢が続きますが、家に居ながらでも、こうしてテックを活用すれば夏の思い出は作れると思うのです。

