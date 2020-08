ホテルのアレ！ リモートワークには｢会議中｣｢仕事中｣のドアノブサインが必要だ

お家の書斎に。

ホテルで部屋の清掃を遠慮してもらいたいとき、ドアノブに「PLEASE DO NOT DISTURB(邪魔しないでください)」という札を引っ掛けますよね。アレをヒントに、テレワーク中に使えるメッセージが書かれた札が作られました。

4種類のステータス表示

これは「door message for remote work」というもので、「会議中 お静かに」、「仕事中 用がある時はノックしてください」、「入っていいですよ!」、「寝ています」という自分の今現在の状況を、デリバリーの人や家族などに知らせることができます。

これならZoom会議の最中に突然入って来られる事故を未然に防げますし、部屋の外の人たちが気遣ってくれるかもしれません。直接言うより角が立ちにくく、常にステータスを発信し続けられるのもメリットです。

デリバリー対応の札と置き配マット

他にも「配達ありがとうございます! シートに置いて、チャイムを押していってください」と「配達ありがとうございます! シートに置いてください チャイムは不要です」という2種類の札+置き配用のマットが一緒になった「Delivery mat set」が登場。AmazonやUber EATSなどの配達物を地べたに直置きすることなく、マットの上に置いてもらうことができます。

札のみの「door message for remote work」は、「会議中」と「仕事中」のペア、もしくは「入って」と「寝ています」の2枚組セットで各1,980円、「Delivery mat set」は2,980円となっています。

外出自粛で家族との距離が縮まり、他者との社会的距離が遠くなった故のアイデア商品ですね。これでテレワークにまつわる悲劇が少しでも、そしてオシャレに解決できたらステキです。