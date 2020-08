なぜマスクしないんすか？ アンチマスカーさんたちの回答集

搭乗や入店を拒まれても絶対マスクを着けないアンチマスカーさん。

マスクは今や全世界のコロナ予防策なのに、注意する人にブチ切れて殴る蹴るの暴行を加えたり、射殺したり、商品を投げつけたり、いろいろ大変なことになっていますよね。医療機関の予測ではマスクを着けるだけで死者が33,000人減る計算なのに、道は険しそうです。主な反論をまとめてみました。

こちらはコストコのレジで注意された男性客。「店内ではマスク着用をお願いしています」と言われると、「ここは自由の国じゃんね」と反論しています。

Florida man at Fort Myers Costco in "Running the World Since 1776" shirt flips out on elderly woman who asked him to wear a mask and man who defended her #BecauseFlorida (via @profjaffar ) pic.twitter.com/PDOvi33qHK

コストコと言えば忘れちゃならないのが「1776年(米国独立の年)から世界を動かしている」とプリントされた赤シャツで怒るダンさんです。「距離縮めてんじゃねーよ、怖いだろゴルァ」と叫ぶ動画がバイラルで広まって保険会社を即クビになってしまいました。後日TVで語ったところによれば、間隔さえ空ければマスクは要らないと思っていた模様。

クリスチャンのマスク反対運動は「蒸れるのが嫌」とかいうレベルをはるかに超越しています。旧約聖書創世記2:7の天地創造までさかのぼって反論するので、注意するほうも覚悟が要ります。たとえばフロリダ州パームビーチ郡のマスク義務化法案の公聴会ではこんなコメントも飛び交いました。

こちらは「ドクターストップ」を理由にマスクを拒否するお客さん。「呼吸系が弱くて医師に止められているのに、全員にマスクを強制するなんて違法でしょ!」と泣きそうになっていますけど、今はマスクを拒否するほうが違法なんですよね…。動画を見た各地の医療機関からは「コロナ対策を怠るようすすめる医師はいません」という正式見解も発表されました。

「診断書の用意がある」と言う人も多いです。上の動画の1:15から登場します。言っているだけで見せる気配はありませんけどね。もっと手の込んだ人になると、障がい者手帳そっくりに偽造した「マスク義務免除カード」なるものを振りかざすらしくて、身体の不自由な方が「すごい迷惑だ(タイポだらけだし)」ってツイートしていました。

As someone with a profound disability, it's disgusting to me that people are using the Americans With Disabilities Act of 1990 to justify avoiding a minor inconvenience



These badly misspelled cards & their card-carrying members are using disabled people as shields to harm others pic.twitter.com/dNt8zWZ56z