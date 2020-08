ランボルギーニとナインボットがコラボしたゴーカート、シャオミから発売

これで走ったら、かなり目立ちますね!

セグウェイを買収したナインボットから、ランボルギーニとコラボしたゴーカートが登場します。スーパーカーが大好きでも、「さすがに高くて実車は買えないよ」って人にはいいおもちゃになるんじゃないでしょうか?

All For Performance, Ninebot #GoKartPro Lamborghini Edition #From10ToInfinity pic.twitter.com/2JnHl7nqkO

「GoKart Pro」というシリーズの「ランボルギーニ・エディション」は、「アヴェンタドール」や「ウラカン」、「ガヤルド」、「ディアブロ」などにも塗られるジャッロ・オリオン・イエローを身に纏い、お馴染みの猛牛エンブレムが存在感を高めます。

In the mood for a race? Ninebot #GoKartPro Lamborghini Edition #From10ToInfinitypic.twitter.com/TDGRpDQqJl