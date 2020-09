テスラ社員、1億円のワイロを拒否！会社はサイバー攻撃から守られる

自分の会社、好きですか?

100万ドル(約1億円)でランサムウェアを君の会社のネットワークにインストールしてくれないか? なんて誘いが来たら、あなたらなどうしますか? Teslaに勤めるある社員は、100万ドル(約1億円)という大金に目が眩むことなくこれを拒否しました。

米司法省が、ネバダ州のある工場のネットワークにマルウェアの脅威が迫ったと発表していましたが、この工場というのがTeslaのものであったことが、イーロン・マスク氏のツイートで明らかになりました。マスク氏は「大いに感謝します。非常に深刻な攻撃だった」とコメント。

Much appreciated. This was a serious attack.