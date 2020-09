Apple製ヘッドホン｢AirPods Studio｣の実機画像が流出…？

かっこいい…かな。

Apple(アップル)からの投入が期待されている、ワイヤレスイヤホン「AirPods Studio」。こちらの実機かもしれない画像が、オンライン上に登場しています。

リークアカウントのFudgeが今回投稿したのは、AirPods Studioの「スポーツモデル」とされるバリエーションです。平べったい石鹸のようなヘッドホンハウジングに、メッシュ素材のイヤカップ、そして幅広なヘッドバンドが特徴です。個人的には、本体デザインがちょっと野暮ったい印象をうけますね。

Watermark-less white.



I did say they looked a bit worse IMO pic.twitter.com/AiYNMyfktR