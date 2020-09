Appleの忘れ物防止タグ｢AirTag｣のクイックスタートガイドがリーク？そこにはAirPowerの姿も...

ついにくる?

長らく噂されてきたApple(アップル)の忘れ物防止タグ「AirTag」。つい先日には、10月のイベントでiPhone 12(仮)と一緒に発表されるかもなんて話もあったりと、まもなくの正式発表が期待されるんじゃって感じです。そして今回はAirTagのクイックスタートガイドと思われる画像がリークされたようです。その存在をさらに強く確信させる情報ですね。

TwitterアカウントのLeaks(@caleblin_apple)が公開した画像の中には、AirTagに同梱予定とされるクイックスタートガイドのレイアウト画像や、今では幻となったAppleのワイヤレス充電機「AirPower」の姿も久々に確認できます。

Here is a guide on charging AirTagls supposedly sent by Apple for print tests before mass production. AirPower is back? This is different to leaks saying a swappable coin battery would be used 🤔 Source: direct // Leaks by Caleb Lin pic.twitter.com/AbC4Foj01N

1つ目のツイートはAirTagの充電方法について。付属の充電ケーブルまたはワイヤレス充電器に乗せて充電してくださいと書かれたこちらの画像。

充電ケーブルはおそらくApple Watchの磁気充電ケーブルと同じものと思われますが、ワイヤレス充電器に関してはこれどう見てもAirPowerですよね(やっぱりまだ諦めきれない自分がどこかにいます)。

AirTagのバッテリーに関しては、コイン電池で交換式になる?なんて話もありましたが、実際どちらの方が採用されるんでしょうね。

Here is a diagram from the quick start showing how to attach AirTag to a keychain. Apologies for the blur.



According to the source the accompanying text says to use the "rubber loop", suggesting that this diagram is possibly a placeholder (or a loop just wasn't shown) pic.twitter.com/ci6zhxpCcG