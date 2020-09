西海岸山火事の空中散布がSF映画のよう。元JAL機も地表スレスレです

やっと青空が戻った西海岸、これも火の海で戦う消火隊のおかげ。

オレゴンでは美しいマウント・フッドを守るため、モンタナから駆け付けた民間ヘリパイロットが殉職する悲劇もありました…。各地で活躍する消火隊の写真と映像を少し集めてみました。

まずはこちら、世界一大きな消火ジェット(尾翼番号944)。なんと日本航空に1992年納品されたボーイング747旅客機です。

2009年に貨物機になって、2014年にスーパータンカーに改造。2017年から空中消火機保有台数世界一を誇るカリフォルニア州消防庁に配備されました。一度に運べる水や消化剤はド~ンと7万2000リットル。グラマンの消火ジェットS2の17往復分に相当します。8月の記録的落雷による山火事同時多発のときには、名門ワイナリーが集中するナパ&ソノマの北部に迫る山火事の消火で見事なマヌーバーを披露しました。

次に紹介するのは、カナダから応援に駆け付けた水陸両用飛行艇ボンバルディアCL-415。こちらは超低空飛行で湖から水をすくい上げて、そのまま山に放水に戻っています。高度15mから降下して12秒で410m水上滑走して6,137リットルもがぶがぶ取水するんだとか! 元の高度に戻るのに要する距離はわずか1,340mです(Wikipediaより)。ひゃ~。

9月上旬オレゴン南端にあるシェイクスピアの街アシュランドからメドフォードの一帯に広がったアルメダ・ファイア(Almeda Fire)では、火の手に包まれたターレント町の民家上空に忽然と現れる消火ジェットの映像が話題になりました。

