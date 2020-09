AMDの新CPUと新GPU、10月に発表。目指すのはどんなゲーミングPCだろう

安くてパワフルなプロセッサが増えることを期待したい!

現行CPUは大ヒット。しかし現行GPUはいま一歩普及しきれていないところがあるAMD。ブランドという戦力をまとめて一気に攻めようというのでしょうか。10月8日にデスクトップ向け次世代CPU「Zen 3」を、続いて10月28日に次世代GPU「RDNA 2」を発表するそうです。

A new era of leadership performance across computing and graphics is coming. The journey begins on October 8. pic.twitter.com/58I288iN30