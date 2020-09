秋のお便り、届きました。Apple Eventは9月16日に開催！

今年こそ買い換える。マジで。

絵文字と同じ青い林檎マークとともに、Appleが発表会モードに入りましたよ。2020年9月16日(火)日本時間の午前2時、秋のApple Eventが開催されます!

で、今回のメインビジュアルなんですが、ここ2年連続で招待状の色が新型iPhoneの新色を表しているので、今年もその可能性はありそう。ブルーのiPhone 12、良いじゃないですか。12ってなんか青のイメージですし(クオリア感)。

あと、このウネっとしたビジュアルは手書きドローイングの滑らかさを表してるようにも見えるなーと。すなわちより賢く、より指先に呼応する、新しくなったiPadでは。 iPad Proデザインの無印iPadデビュー、期待しちゃうねぇ。

すべては来週水曜深夜2時に明らかに。新しいiPad、新しいiPhone、新しいApple Watch。今年も、世界にまだないハードウェアの登場を夢見て、ギズモードはテンションぶち上げていきます。リモートでもぶち上げていきます。

020年9月9日 0:43 更新

8月にシニアヴァイスプレジデントに就任したGreg Joswlakさんが動くロゴの映像をツイート。もしやiPad、マジであるのか...?

See you in 7 days! #AppleEventpic.twitter.com/zDXneII5di