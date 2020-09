Appleが作った従業員向けマスクが格好よすぎて欲しい

かなり欲しい。

街は新しいApple WatchやiPadの話題で持ちきりです。でも、ちょっと待って。ビッグイベントの影でApple(アップル)は、「Apple Face Mask」と「Apple ClearMask」という2種類のマスクを作っていたんですって。一般向けというわけではなく、従業員とストアスタッフ向けなんですが、iPhoneやiPadを開発しているEngeneering and Industrial Designチームが開発したもので、Apple製品みたいなデザインなんですよ。えー、欲しい〜!

Appleは前にも、医療従事者のためにマスクを開発して提供していますよね。それと同じようなものなのかなと思ったら、デザインは違ってApple製品みたいなパッケージに入ってくるんですって。

Here’s your Apple Mask unboxing… unsurprisingly like any other Apple product. https://t.co/Ff0d9nQ6klpic.twitter.com/9TLQs0V6Lf