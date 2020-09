今年はアップルイベントがまだ3回もある…？

視聴するのも大変そう。

今年もApple(アップル)は9月にイベントを開催しますが、新たな噂によればアップルは年内に3回のイベントを予定しているそうですよ。

Given no travel to Cupertino due to Covid, it makes sense for Apple to break up the events more than they normally would since it essentially just slicing up video. Perhaps we will see an Apple event Three-Peat: Sept (Watch/iPad), October (iPhone), November (Mac).