9月8日、Appleから何かが発表される…？

僕はイベント発表だと思いますけど…。

秋が近づくにつれ、ソワソワしだしてきたApple(アップル)の噂業界。そして著名な情報筋から、今週あるかもしれないAppleの発表内容について報告が登場しています。

Apple press release is currently scheduled for Tuesday (September 8) at 9:00am EST — though, I should note that it’s not locked in until the press has been briefed, day of.



I’ll tweet early that morning to update you if it changes.