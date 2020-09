クラシックなNESの配色が渋い。8BitDoのアケコンで『ストII』しようぜ

薄いグレーと黒と赤…といえばNESの色。

ちょっとレトロ風味で、家庭用テレビゲーム機のコントローラーを作る8BitDoから、ニンテンドースイッチでもPCでも使えるアーケード・コントローラー「8BitDo Arcade Stick」が発表されました。

このアケコンはボタン操作のカスタマイズが自在なだけでなく、ふたつのマクロボタンを使って予めコンボを登録しておくことができます。なので、長いコマンド入力が苦手な人にとって、格ゲーのハードルを少し下げることに繋がりそうです。それにターボ機能もあるので、シューティングゲームでも大活躍ですね。

Dynamic Button Layout works instantly when you select Switch or PC (x-input) mode. It functionally changes the button mapping and visually under the panel with LEDs. pic.twitter.com/tQg6dxnXEc