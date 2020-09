早川書房のSF小説『メカ・サムライ・エンパイア』続編『サイバー・ショーグン・レボリューション』が9月17日に発売！

本編で削除された幻の章を、本記事にて独占掲載!

2016年に刊行された、巨大ロボを持つ日本がアメリカを支配する小説『ユナイテッド・ステイツ・オブ・ジャパン』。これの続編である『メカ・サムライ・エンパイア』が2018年に登場し、そのさらに続編にして、完結編の『サイバー・ショーグン・レボリューション』がやっと! 2020年9月17日にハヤカワ文庫SFから刊行されます。

作者はピーター・トライアス氏。本作はSF小説の巨匠フィリップ・K・ディックが書いた、『高い城の男』に影響された「心の続編」で、独自の世界観を展開してきました。

さらに『ユナイテッド~』は、日本で2017年度の「本屋大賞」にて翻訳小説部門の第2位、そして「第48回星雲賞星雲賞」では海外長編部門(小説)を受賞。作者自らが来日し、ドンブラコンLL(第56回日本SF大会)授賞式に参加したこともありました。

Today was really special-Donburacon has been amazing & was so honored by the Seiun & all the fans I met! So happy to share tday w/ @ccmndhdpic.twitter.com/3pxchvVWuy