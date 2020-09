｢炎の竜巻｣カリフォルニア州で目撃される

竜巻には慣れているテキサス住みの訳者も、炎の竜巻は想像したくもないです……。

どうやら今年は世も末な出来事が尽きてしまったらしく、母なる自然は奥の手を使って、聖書から「渦巻く地獄の業火」を引っ張り出してきましたよ。

米国立気象局は8月中旬、北カリフォルニアで森林火災が起こったあとに竜巻警報を発令しました。「炎の竜巻」は決して前代未聞というわけではありませんが、地球上で最もまれな気象現象のひとつです。気象学者らによると、これが初めての公式な竜巻警報なのだとか。

国立気象局リノ事務所は、東部標準時間の8月15日午後6時過ぎに、カリフォルニア州ラッセン郡の住民に対して警告を出したとのこと。当局はまた、地域住民にシエラバレー東部には近づかないように注意を促し、いくつかの周辺コミュニティには避難命令も出したそうです。

ネット民たちによってシェアされた「炎の竜巻」の映像は、恐ろしい以外の何ものでもありません。映像はニュース番組のワンシーンではなく、まるで超大作のディザスター映画のよう。多くシェアされた下のツイートでは、ロイヤルトン火災によって空高くそびえ立った雲が山の輪郭をぼやけさせ、太陽が一面をオレンジ色に染めています。ぼんやりした風景の中で、炎の竜巻の輪郭だけがはっきりとしているのと、オレンジに染まる煙と青空の対比が怖いですね。ツイッターで共有された、空が渦巻く煙を吸い上げている画像は、一見するとまるで地上の竜巻のようです。何も知らなければ中の明るい部分が炎だと気づく人はいないような気が……。

Tornado created by the #LoyaltonFire captured by @v3katelynn as we traveled south on 395. @NWSReno@KTNV#fire#wildfire#tornadopic.twitter.com/zUPVY6Bd6s