フォートナイト消えるのが怖くてiOS 14にアプデできない人はまずこれを

容量足りないと永久削除になることも!

Epic Gamesが「iOS 14にアップデートするとフォートナイトができなくなる場合があります」とiPhoneとiPadユーザーに注意を呼び掛けています。

Fortnite iOS players updating to iOS 14 may lose access to Fortnite. If the message “Temporarily Remove Apps to Install the Software Update?” is accepted, it may result in Fortnite being deleted. Fortnite cannot later be reinstalled due to Apple preventing users from doing so.