iPhone 12の発表イベントは10月13日に開催？

総員、発表に備えよ。

今月のイベントでは新型iPhoneことiPhone 12の発表はなかったわけですが、最新報告によればiPhone 12は10月13日に発表される可能性がありそうです。

Lines up with the dates I have you last month 👀



I was told:

Event October 13

Pre-orders on 16

In stores on 23 https://t.co/9umqJqSzwqpic.twitter.com/fOt5eLzcBP