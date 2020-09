iPhone 12とiPhone 12 Max、カラバリ豊富でパープルは濃くなるかも？

つまり、ディープ・パープル。いや、ちがうか。

iPhone 11シリーズに置き換わるエントリーなiPhone 12やiPhone 12 Max(どちらもまだ仮称ですよ)には、iPhone 11と同じく豊富なカラバリがあると予想されています。

しかし、まったく同じカラーというわけでは無く、リーカーの有没有搞措氏はTwitterで、現行(iPhone 11)のパープルよりも暗い色になると指摘しています。

the purple is darker as compared to the current purple color

tom's guideでも、パープルの配色が変更されより濃い目に。バイオレット風になるといった予想を立てていますね。現在のパープルも、柔らかくてステキな色だと思うんですが、バイオレットカラーも大人な感じがしてかっこいい…かも?

ちなみに、他のカラーの情報としては、iPhone 11シリーズから「ブラック」「ホワイト」「(PRODUCT)RED」は継続され、色合いが変更された「パープル(バイオレット?)」の登場。また、グリーンの代わりに「ライトブルー」、イエローの代わりに「ライトオレンジ」が投入されるといった噂もあります。結構変わりそう…!

なお、iPhone 12 Pro系は?というと、ミッドナイトグリーンが廃止され、ネイビーブルーが追加されるという噂があります。

These are the expect color options for the iPhone 12 Pro and iPhone 12 Pro Max. Which one would you get? pic.twitter.com/b4DhQoMWOB