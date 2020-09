iPhone 12 Pro（仮）の筐体がリーク。6.1インチモデルにもLiDARありそう

ホンモノ!らしいですよ。

次期iPhoneには2モデル4サイズのラインナップがあると言われていますが、その中の6.1インチのiPhone 12 Pro(仮称)と思われるボディ筐体がリークされています。

動画をTwitterに投稿したEverythingAppleProによると、公式のパーツであるとのこと。

Here it is! Official iPhone 12 Pro chassis leak. Confirms mostly same camera with new LiDAR placement, flat sides, magnet cutouts & smart connector-like 5G antenna? This seems to confirm the 6.1 Pro model will get LiDAR too. October can't come soon enough. pic.twitter.com/YifSX7SWxh